Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) во время вторжения в Курскую область насиловали и избивали детей, а также снимали все происходящее на камеру. Потом они убивали и сжигали их тела, чтобы скрыть следы своих зверств, о чем журналистам РИА Новости рассказал пленный 78-й бригады ВСУ Сергей Халковский.

© Лента.ру

По словам пленного, его сослуживцы из бригады с позывными Уж, Маляр и Бес сразу начали заниматься мародерством и насилием над местными жителями. Он сказал, что маленьких детей украинские военные забирали с собой, после чего увозили в лесополосу, избивали и насиловали, снимая происходящее на камеру.

Толпы солдат ВСУ гибнут на подступах: натиск врага и мощный ответ ВС РФ

Во время своих издевательств военнослужащие ВСУ надсмехались над беззащитными мирными жителями и получали от этого удовольствие.

«Уничтожали после себя следы, все обливали бензином и сжигали детей, чтобы не было видно», — уверяет Халковский.

Ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский назначил главой Генштаба ВСУ генерала, которого экс-главком Александр Сырский обвинял в провале атаки на Курскую область. В свое время главнокомандующий отмечал, что именно этот генерал, по его мнению, несет ответственность за неудачу в рамках операции.