США завершили 13-ю ночь ударов по Ирану

Американские военные завершили очередную волну ударов по территории Ирана. Об этом сообщило Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) в соцсети X.

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В ведомстве подчеркнули, что атаки были завершены в 21:00 по времени Восточного побережья США (4:00 мск).

«ВС США поражали иранские военные командные центры, хранилища беспилотных летательных аппаратов, коммуникационные сети, прибрежные объекты наблюдения, чтобы еще больше уменьшить угрозу, которую Иран представляет для гражданских моряков и коммерческих кораблей, пересекающих Ормузский пролив», – добавили в командовании.

Накануне сообщалось, что минимум пять военных самолетов США летели к Персидскому заливу.

8 июля произошел новый виток эскалации противостояния между США и Ираном. В ответ на атаку торгового судна в Ормузском проливе американские войска нанесли серию ударов по территории Ирана, что стало первым подобным инцидентом после заключения меморандума между странами. Президент США Дональд Трамп официально объявил о разрыве перемирия.

Ранее Трамп допустил возможность массированной атаки на Иран.