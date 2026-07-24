IRIB сообщило о новых ударах по югу Ирана

Иранское агентство IRIB передает о новой серии взрывов на стратегически важных объектах исламской республики. Звуки мощных хлопков были зафиксированы в портовом городе Бендер-Аббас и городе Омидийе.

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Одновременно с этим поступили сообщения о взрывах на южном побережье острова Кешм.

Подробности инцидентов, информация о жертвах и разрушениях на данный момент не приводятся.

Ситуация разворачивается на фоне официального объявления Центрального командования ВС США о начале очередной волны ударов по иранской территории. Обстановка в районе Ормузского пролива и прилегающих акваториях продолжает оставаться предельно напряженной.