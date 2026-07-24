Экс-аналитик ЦРУ раскрыл условие для урегулирования конфликта на Украине

Конфликт на Украине не решить без нормализации отношений между Россией и США. Об этом «Известиям» рассказал бывший глава аналитического отдела ЦРУ по РФ Джордж Биби.

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Соединенные Штаты не могут просто «умыть руки» и переложить всю ответственность за конфликт на Европу, считает он.

Биби признал, что ни украинский кризис, ни более масштабную задачу — стабильность в меняющемся миропорядке — не решить без нормальных отношений с Россией.

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Ранее Биби заявил, что без достижения мира и компромисса с Россией Украина останется усеченной, разбалансированной страной.