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Депутат оценил последствия остановки судоходства на Украине для ВС РФ

Национальная Служба Новостей

Полное прекращение судоходства на территории Украины станет значительным облегчением для российских вооруженных сил. Такую оценку последствиям нарушения украинской логистики в ходе СВО дал член комитета Государственной думы по обороне Андрей Колесник в беседе с «Лентой.ру».

В Госдуме оценили последствия остановки судоходства на Украине для ВС РФ
© РИА Новости

Парламентарий подчеркнул, что нарушение логистики негативно скажется на боевых возможностях противника. Ранее сухогрузы активно использовались для доставки оружия и различных комплектующих для ВСУ.

По его словам, при возгорании подобных судов становилось очевидно наличие пластика для производства дронов, самих беспилотников и боеприпасов.

«Четыре дня — это не так много. Через месяц это уже кардинальным образом отразится на боеготовности ВСУ. Вот чего достигли наши войска, прервав эту логистическую цепочку», – отметил Колесник.

В течение последних дней российская армия продолжила наносить ударов по украинским портам, судам и логистическим центрам, которые задействованы в интересах ВСУ, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».