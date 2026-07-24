Бастрыкин раскрыл страх попадающих в плен наемников ВСУ

Попавшим в плен иностранным наемникам не хватает смелости признаться в участии в боевых действиях на стороне Украины. Об этом в интервью ТАСС заявил председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

«Попавшие в плен иностранцы не находят в себе смелости честно сказать, что они воевали в составе украинских подразделений», — заявил он.

По словам Бастрыкина, наемники оправдываются, заявляя, что они якобы занимались тыловыми вопросами, однако это можно опровергнуть собранными доказательствами.

Пленный наемник передал ВС России секретную информацию ВСУ

Ранее Киев утвердил новый механизм приема иностранных наемников в Вооруженные силы Украины (ВСУ). Теперь вербовкой военнослужащих смогут заняться частные организации, предоставляя свои услуги на платной основе.