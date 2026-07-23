Стало известно о возможных испытаниях РСЗО Thundart на Украине

Новейшую французскую реактивную систему залпового огня Thundart могут испытать в боевых условиях на Украине. Об этом сообщает French Aid to Europe, который ссылается на анонимные источники.

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Разработка ведется концернами MBDA и Safran для замены устаревающих РСЗО LRU на гусеничном шасси, стоящих на вооружении французской армии. Новая установка смонтирована на колесном шасси Scania 8×8. Ее впервые представили в начале 2026 года, а в конце апреля состоялся первый пуск дальнобойного боеприпаса.

Thundart рассчитана на применение 227-миллиметровых управляемых снарядов, совместимых с боеприпасами для M270 LRU. На текущий момент заявленная дальность стрельбы достигает 150 километров, а в перспективе до 2035 года планируется увеличить ее до 500 километров.

Как полагают эксперты, отправка оружия в зону конфликта преследует в первую очередь рекламные цели. Ранее западные производители аналогичным образом продвигали свои разработки в области артиллерийской, ракетной и бронетанковой техники. Часть образцов применялась непосредственно на передовой, другие, как немецкая БМП KF41 Lynx, проходили испытания в стороне от линии боевого соприкосновения.

Официального подтверждения планов по отправке прототипов Thundart на Украину от Минобороны Франции или разработчиков на данный момент нет. В то же время украинская платформа оборонных инноваций Brave1 запустила программу «Испытания в Украине», которая приглашает иностранных производителей передавать прототипы вооружений для оценки в реальных боевых условиях, после чего разработчики получают детальный отчет о применении.