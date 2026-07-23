На Западе заявили о точке невозврата в отношениях с Россией

Запад все активнее приближается к точке невозврата в отношениях с Россией. Такое мнение высказал профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в интервью YouTube-канала Judging Freedom.

Он отметил, что российская сторона внимательно следит за действиями западных стран, направленных против ее безопасности.

Как указал эксперт, Москва четко дала понять, что видит заявления европейских политиков об их вкладе в поставки оружия для Украины, которые используются для атак на территорию России и поражения военной и экономической инфраструктуры страны.

«Все это делается в открытую. Так что, думаю, мы подходим к моменту, когда русские придут к выводу, что всему есть предел, и им придется нанести ответный удар», — считает он.

Ранее верховный представитель Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила, что Россия представляет экзистенциальную угрозу для стран Европы. Она подчеркнула, что европейские страны продолжат поддерживать Украину и повышать свою обороноспособность.