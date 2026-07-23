Президент США Дональд Трамп допустил присоединение Израиля к атакам по Ирану.

В комментарии порталу Axios он сказал, что Израиль «присоединится через две минуты, если попросит их об этом». При этом, по словам Трампа, США «никто не нужен» для начала новой операции против Ирана.

Он добавил, что присоединение Израиля к ударам будет иметь «последствия», намекая на ответные действия Ирана против Израиля.

Ранее Трамп заявил, что изучает возможность массированной атаки на Иран.