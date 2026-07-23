Беспилотник запутался в проводах и взорвался возле рынка в Луганске

В Артемовском районе Луганска беспилотный летательный аппарат сдетонировал рядом с центральным рынком.

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По предварительным данным, целью атаки могли быть продовольственные склады. Во время полета дрон зацепился за линии электропередачи, после чего произошел взрыв.

В результате происшествия повреждения получили торговые ряды. В пятиэтажном административном здании рынка взрывной волной выбило окна.

На прилегающей территории обнаружили многочисленные фрагменты беспилотника. Сведений о пострадавших на данный момент не поступало.

Специалисты продолжают обследовать место происшествия. Информация о других возможных последствиях атаки уточняется.