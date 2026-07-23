"Нас утопят в нечистотах": генерал ВСУ призвал готовиться к страшному

Киев захлебнется в собственных нечистотах грядущей зимой, если в городе полностью пропадет электричество. Об этом заявил генерал ВСУ Сергей Кривонос в эфире проекта «Новости Live».

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Комментируя свои прогнозы о том, что столица Украины может утонуть в фекалиях за считанные дни, он пояснил, что проблемы с коммунальной инфраструктурой станут неизбежны в случае если в городе на несколько дней пропадет электричество. Генерал намекнул, что не исключает такой сценарий во время сильных морозов на фоне поврежденных в результате ударов энергосистем.

«Я сказал, что в случае, если не будет электричества, надежного электричества, тогда напрямую не будет тепла и воды. Это о зимнем периоде, если зима будет холодной. Таким образом было. Ну, а дальше делайте выводы. Если это все не будет работать, то проблема водоотвода – это проблема номер один для больших городов», — заявил Сергей Кривонос.

По словам генерала, местным властям срочно необходимо готовиться к катастрофе.

Эксперты предрекают, что грядущая зима 2026–2027 годов рискует стать самой тяжелой для Украины за всю историю конфликта из-за полного отсутствия надежной противоракетной защиты на критических объектах энергетики. Специалисты предупреждают о высочайшем риске тотального блэкаута и выхода коммунальных систем из строя.