В России раскрыли, чью разработку ВСУ могут выдавать за свой боевой лазер

Военный эксперт и историк Юрий Кнутов заявил, что ВСУ присвоили себе чужую разработку. Об этом сообщает News.ru.

Таким образом Кнутов прокомментировал заявления ВСУ о создании боевого лазера «Трезубец». По словам Кнутова, его разработка велась при участии США и Великобритании. У самой же Украины, как заявил собеседник издания, нет необходимой технологической базы для такого проекта.

«Если говорить объективно, конечно, лазер “Трезубец” ― это не украинская разработка. У Киева нет таких технологий. Здесь участвовали американцы и британцы. В свое время Лондон привозил в зону спецоперации 15-киловаттные лазеры, то есть в два раза мощнее украинских, но там не было системы сопровождения цели. Система “Трезубец” создавалась с участием американцев, потому что там отработана эта возможность. Технологии сопровождения целей есть на сегодняшний день только у США и Израиля», — заявил он.

Ранее на Украине заявили, что через 2-3 месяца у ВСУ будет лазерное оружие для борьбы с БПЛА.