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«СТРАНА.ua»: в Сумах сотрудники ТЦК избили известного врача

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Сотрудники территориального центра комплектования и полиция в Сумах избили известного в городе врача. Об этом сообщило украинское издание «СТРАНА.ua».

В Сумах сотрудники ТЦК избили известного врача
© РИА Новости

По данным издания, заведующего стоматологическим отделением Сумской областной клинической больницы Анатолия Чередниченко задержали возле подъезда дома.

Как утверждает «СТРАНА.ua», мужчину сразу схватили за рубашку, а после его просьбы дать закончить телефонный разговор силой скрутили.

Издание также опубликовало видео задержания и фотографию врача с окровавленным лицом.

Позже, как пишет «СТРАНА.ua», Чередниченко заявил, что у него имеется бронь от мобилизации.

Ранее уполномоченный по правам человека на Украине Дмитрий Лубинец сообщил, что в посёлке Лехновка Хмельницкой области сотрудники территориального центра комплектования приковали 61-летнего мужчину наручниками к автомобилю, избили его и применили газовый баллончик во время мобилизационных мероприятий.

Кроме того, украинское издание «СТРАНА.ua» сообщало, что сотрудники военкомата в Виннице пытались похитить военнообязанного мужчину в день рождения, выманив его из дома под предлогом встречи с курьером для вручения подарка.