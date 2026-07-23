Сотрудники территориального центра комплектования и полиция в Сумах избили известного в городе врача. Об этом сообщило украинское издание «СТРАНА.ua».

По данным издания, заведующего стоматологическим отделением Сумской областной клинической больницы Анатолия Чередниченко задержали возле подъезда дома.

Как утверждает «СТРАНА.ua», мужчину сразу схватили за рубашку, а после его просьбы дать закончить телефонный разговор силой скрутили.

Издание также опубликовало видео задержания и фотографию врача с окровавленным лицом.

Позже, как пишет «СТРАНА.ua», Чередниченко заявил, что у него имеется бронь от мобилизации.

Ранее уполномоченный по правам человека на Украине Дмитрий Лубинец сообщил, что в посёлке Лехновка Хмельницкой области сотрудники территориального центра комплектования приковали 61-летнего мужчину наручниками к автомобилю, избили его и применили газовый баллончик во время мобилизационных мероприятий.

Кроме того, украинское издание «СТРАНА.ua» сообщало, что сотрудники военкомата в Виннице пытались похитить военнообязанного мужчину в день рождения, выманив его из дома под предлогом встречи с курьером для вручения подарка.