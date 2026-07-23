В Чехии разбился военный вертолёт

На востоке Чехии разбился военный вертолёт с пятью военнослужащими на борту.

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Об этом сообщили в Вооружённых силах Чехии.

«На 22-й авиабазе армейской авиации в Намешть-над-Ославой потерпел крушение вертолёт Venom. На борту находилось пятеро военнослужащих», — говорится в заявлении в соцсети X.

В авиакатастрофе погиб один человек, ещё четверо пострадали, им оказывают необходимую помощь.

Ранее в Саудовской Аравии разбился вертолёт компании Aramco, погибли 14 человек.