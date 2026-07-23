В Чехии разбился военный вертолёт
На востоке Чехии разбился военный вертолёт с пятью военнослужащими на борту.
Об этом сообщили в Вооружённых силах Чехии.
«На 22-й авиабазе армейской авиации в Намешть-над-Ославой потерпел крушение вертолёт Venom. На борту находилось пятеро военнослужащих», — говорится в заявлении в соцсети X.
В авиакатастрофе погиб один человек, ещё четверо пострадали, им оказывают необходимую помощь.
Ранее в Саудовской Аравии разбился вертолёт компании Aramco, погибли 14 человек.