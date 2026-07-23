Военный корреспондент Александр Коц заявил, что взятие города Белицкое в ДНР позволит российским войскам выйти к дороге Доброполье - Краматорск. Об этом рассказали «Аргументы и факты».

В четверг, 23 июля, в Минобороны России сообщили, что ВС РФ установили контроль над городом Белицкое в ДНР. Успешную операцию провели подразделения группировки войск «Центр». Коц подчеркнул, что Белицкое вплотную примыкает к Доброполью с юго-востока.

«Ключевой смысл - выход к рокадной дороге Т-0514 Доброполье - Краматорск, ещё в августе прошлого года перерезанной в районе Золотого Колодезя», - заявил Коц.

По словам военкора, контроль над районом Доброполья открывает прямой путь к линии Дружковка - Краматорск - Славянск. Он отметил, что на этом рубеже у ВСУ не было подготовленной обороны.