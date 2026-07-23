Зеленский высказался о полной блокировке украинских портов

Ни одно судно не смогло зайти в украинские порты в течение суток 22 июля.

Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский, его слова приводит в своем Telegram-канале «Укринформ».

«Вчера ни одно судно не смогло зайти в наш порт», — сказал он.

Ранее министр аграрной политики страны Тарас Высоцкий заявил, что судоходство в украинских портах полностью остановилось. По его словам, корабли не заходят в них уже четыре дня.

По оценкам украинского Министерства экономики, окружающей среды и сельского хозяйства, потенциальный ущерб от перебоев с морским экспортом может достигать 2–3 миллиардов долларов в месяц.