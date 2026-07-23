Истребитель пятого поколения Су-57 разбился под Москвой. Летчик до последнего уводил самолет от жилых домов

В Одинцовском районе Московской области разбился военный самолет. Об этом в четверг, 23 июля, сообщил Telegram-канал «112».

Воздушное судно упало в районе Москвы-реки. Пилоту удалось катапультироваться, предварительно никто не пострадал.

Telegram-канал Mash опубликовал кадры с места происшествия. На них запечатлен дым, поднимающийся от места крушения.

Что за самолет мог упасть в Подмосковье

Упавшим в Подмосковье самолетом, по данным Mash, Су-57. Согласно информации Telegram-канала, на нем выполнялся тренировочный полет.

Летчик до последнего уводил судно от жилых построек. Затем он сумел катапультироваться — Mash

Су-57 — это российский многофункциональный истребитель пятого поколения, который был разработан компанией «Сухой». Согласно данным из открытых источников, он предназначен для поражения воздушных, наземных и надводных целей противника. Экипаж Су-57 состоит из одного пилота. Среди особенностей воздушного судна — низкая заметность для радаров и других систем обнаружения благодаря использованию композитных материалов, форме фюзеляжа и технологиям поглощения радиолокационных волн.

Первый прототип Су-57 совершил тестовый полет в 2010-м. С 2019 года истребитель начали массово производить, а в 2020-м Воздушно-космические силы России получили первый серийный образец.

В мае этого года Денис Мантуров.

Заявление Минобороны

В Министерстве обороны России сообщили, что учебно-боевой самолет потерпел крушение в безлюдной местности, выполняя взлет. Модель самолета не называется. По данным ведомства, летчик катапультировался, и его жизни ничего не угрожает, разрушений на земле также не последовало.

Полет выполнялся без боекомплекта. Предварительная причина аварии — техническая неисправность авиационной техники — Минобороны России

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о нарушении правил полетов или подготовки к ним (статья 351 УК РФ), «Коммерсантъ» со ссылкой на свой источник. Издание также утверждает, что крушение потерпел именно Су-57.