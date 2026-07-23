Минобороны знаменитой цитатой отреагировало на назначение нового главкома ВСУ

Министерство обороны России после назначения Михаила Драпатого главнокомандующим Вооруженными силами Украины (ВСУ) процитировало знаменитую цитату из фильма «Место встречи изменить нельзя».

Пост опубликован в Telegram-канале ведомства.

«А теперь Драпатый!» — говорится в публикации.

Минобороны таким образом обыграло фразу «А теперь Горбатый!», которую произнес в фильме начальник оперативной бригады Московского уголовного розыска Глеб Жеглов, обращаясь к главарю банды по кличке Горбатый во время задержания.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский официально уволил Александра Сырского с должности главнокомандующего ВСУ. Глава государства подписал еще два указа, которыми назначил Игоря Скибюка главой Генштаба, а Михаила Драпатого — главкомом ВСУ.