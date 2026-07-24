Армия Израиля заявила об ударах по Газе

Израильские военные нанесли удары по сектору Газа, сообщила армейская пресс-служба.

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Целью атак названы объекты военной инфраструктуры радикального палестинского движения ХАМАС, в том числе склады с оружием, оружейные мастерские и подземные сооружения.

По данным израильских военных, на складах, подвергшихся ударам, хранились автоматы Калашникова, ручные противотанковые гранатометы, минометные снаряды, взрывные устройства и иное военное снаряжение. По версии израильской стороны, эти объекты были атакованы "для устранения угрозы".

По мнению израильской армии, ХАМАС якобы "продолжает систематически и грубо нарушать условия прекращения огня, пытаясь при этом восстановить свой военный потенциал и террористическую инфраструктуру".