ВС РФ совершили резкий рывок, который обрушил оборонительный рубеж ВСУ. Как сообщает «Царьград», с фронта приходят отличные новости, которые являются прямым выполнением приказа президента Владимира Путина.

Продвижение на Севере

Более недели военкоры и осинтеры анонсировали некие «отличные новости» с Северного фронта. Момент настал — военный обозреватель Дмитрий Дегтярев сообщил, что все даже «больше и лучше», чем он предполагал. Огромный успех у группировки «Север» на участке юго-восточнее Волчанска — глубина продвижения от южной окраины Зыбино составила впечатляющие 11 км, а ширина участка продвижения — 12 км.

После того как бойцы ВС РФ смогли выйти к главному логистическому узлу ВСУ на участке в Белом Колодезе и завязать бои в населенном пункте, стартовало параллельное продвижение с целью последующего обхода и окружения Белого Колодезя. Для этого населенный пункт стали обходить с севера, двигаясь к Волоховскому, а также продвигаться к Волоховскому от Волоховки. В итоге был закрыт огромный карман, а один из важнейших населенных пунктов на участке находится практически в полуокружении — под российским контролем оказался участок в 67 квадратных км.

Дегтярев отметил, что операция проходила в полной секретности, что дало дополнительное преимущество. ВСУ не ожидали рывка ВС РФ и бежали с потерями на ближайшие тыловые позиции.

Сейчас ВС РФ продвигаются от взятого Волоховского по направлению к Бакшеевке — село находится всего в км от Веровки. Целью является перекрытие еще одного кармана с перерезанием трассы Белый Колодезь — Приколодное.

«Насколько мне опять же известно, уже сейчас бои идут в Захаровке. Это село восточнее Волоховского. Расстояние до него 3,5 км. Так что, как я сказал, это не последние хорошие новости с данного участка. Будут еще. Кроме того, данное продвижение группировки "Север" решает еще одну задачу, и очень важную задачу», — заявил Дегтярев.

Тайный приказ Путина

Одна из задач, которую решает продвижение — реализация приказа президента России Владимира Путина по обеспечению безопасности приграничных регионов. Пробив оборону противника вглубь ВС РФ снова отодвинули фронт от Белгородской области. Если в конце июня линия боевого столкновения находилась в 14 км от Шебекино, то уже сейчас в 23 км.

От дронов такая дистанция не спасает, однако уже защищает от артиллерии. Сейчас артиллерийской установке вроде гаубицы M777 для ударов по территории Белгородской области потребуется находиться в том же Белом Колодезе, поскольку она может работать на предельную дистанцию в 25-30 км. Однако «стволка» всегда находится в глубине от фронта.

Следующим этапом станет нивелирование угрозы FPV-дронов, а после и РСЗО. Однако следует учитывать дальнобойность последней, например Himars с показателем в 300 км, к моменту отодвигания фронта противник не переживет дефицит личного состава.

«Так что осталось совсем недолго до момента, когда жители приграничных городов и сёл в Белгородской области смогут вздохнуть если не с облегчением, то почти с облегчением. В том плане, что жизнь все равно, конечно, станет полегче. Артиллерия доставать не сможет. ФПВ тоже только те, что на оптоволокне. Так что группировка "Север" этим летом проделывает очень-очень важную работу», — заключил Дегтярев.

Эту задачу в кратно большем объеме поставил Путин, поручив войскам формирование буферной зоны безопасности для приграничья. Совсем недавно он отмечал, что занятая территория — плата киевского режима за провокации, атаки вглубь и попытки вторжения.

Полковник Аслан Нахушев отмечал, что с начала июня условия России по прекращению военных действий изменились — Путин прямым текстом сказал, что РФ собирается оставить за собой и занятые приграничные территории Харьковской и Сумской областей. Не исключено, что таким образом он обозначил «зону для будущего торга».