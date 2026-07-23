Стало известно, откуда ВСУ могли атаковать Крым 23 июля

Дроны для ударов по Крыму, в результате которых погибли двое мирных жителей и получили ранения пять человек, запускались из южных регионов Украины. Об этом заявил aif.ru заслуженный военный летчик, генерал-майор Владимир Попов.

По данным Минобороны сегодня ночью средствами противовоздушной обороны над регионами России были сбиты 223 украинских дрона. Изначально глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в результате атаки на полуостров погиб один человек, четверо, среди которых двое детей, пострадали. Однако потом стало известно, что число жертв нападения выросло.

«Крым могли атаковать со стороны Херсонской и Одесской областей. Не исключено, что выходят в море суда под видом рыболовецких шхун, и из нейтральных вод с них запускают дроны на черноморское побережье», — пояснил заслуженный военный летчик, генерал-майор Владимир Попов.

Он также отметил, что для атак Вооруженные силы Украины используются беспилотники различных типов, в том числе и с элементами искусственного интеллекта.

«Им важно не поразить какую-то конкретную цель, а отметиться на территории Крыма и как можно больше, чтобы об этом было известно, об этом заговорили. Им нужно отчитаться перед западными кураторами», — заметил военный эксперт.

Напомним, что в Севастополе за ночь и утро силами ПВО и мобильных групп было отражено пять атак, уничтожено восемь дронов. В Балаклавском районе сбиты четыре аппарата, еще два — ранее в Балаклавском и Ленинском районах.