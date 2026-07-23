Первая катастрофа Су-57: что известно о конкуренте американского F-35

В Подмосковье, под Звенигородом, упал самолет. По сообщениям местных СМИ, речь идет об истребителе Су-57. Пилотировавший самолет летчик катапультировался и остался жив, сообщают местные каналы, публикуя видео спускающегося парашюта с летчиком. По некоторым сведениям, пилот уводил самолет от жилых кварталов. Благодаря этому, на земле жертв и разрушений нет.

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Официального подтверждения информации пока нет. Если информация об аварии Су-57 подтвердится, это будет первое серьезное летное происшествие с российским самолетом 5-го поколения. Для сравнения, статистика аварий и катастроф американского аналога — истребителя F-35 — насчитывает более десятка летных происшествий.

Су-57 (ПАК ФА, Т-50) — российский многоцелевой истребитель пятого поколения, разработанный ОКБ имени П.О.Сухого. Первый самолет такого класса в истории России, который был принят на вооружение.

Первый полет прототипа Т-50 состоялся 29 января 2010 года на аэродроме в Комсомольске-на-Амуре. Машину поднял в воздух заслуженный летчик-испытатель Сергей Богдан . Полет продлился 45 минут.

Точное количество построенных Су-57 и их стоимость сложны для оценки из-за закрытости данных. По имеющимся оценкам, на начало 2026 года в Воздушно-космических силах России насчитывалось порядка 30-40 серийных истребителей, не считая опытных образцов. Известно о заключенном контракте на поставку 76 машин до 2028 года.

Что касается цены, данные разнятся: по одним оценкам, стоимость одного истребителя варьируется от $35 до $50 млн , по другим — достигает $100–120 млн

Летно-технические характеристики: экипаж - 1 человек; длина - 19,7 м; высота - 4,8 м; размах крыла - 14 м; площадь крыла - 82 кв. м .

Максимальная взлетная масса — 35,5 тонны. Максимальная скорость - до 2600 км/ч (2,45 Маха) .

Практическая дальность: на дозвуковой скорости - 4300–5500 км (с подвесными баками). Практический потолок: 20 тыс. метров.

Ключевые особенности истребителя - малозаметность, сверхманевренность за счет двигателей с управляемым вектором тяги, а также наличие мощной бортовой радиоэлектронной системы, способной обнаруживать цели на дальности до 400 км.

Для сравнения, аамериканский аналог Су-57 — истребитель F-35. На середину 2026 года построено более 1300 самолетов F-35 всех модификаций. В 2025 году был установлен рекорд поставок — 191 самолет, что превысило предыдущий рекорд в 142 машины, установленный в 2021 году.

По данным за 2026 год, средняя стоимость «пустого» F-35 для последних производственных партий составляет: F-35A: ~$82.5 млн; F-35B: ~$109 млн; F-35C: ~$102.1 млн. Стоимость «боеготового» самолета включает оружие, инфраструктуру и оборудование и может достигать $135.8 млн.

Стоимость одного часа полета F-35A составляет от $34 тыс. - $42 тыс.

По состоянию на июль 2025 года зафиксировано не менее 12 серьезных аварий и катастроф с участием F-35 с 2018 года. Среди наиболее известных инцидентов: