В Минобороны прокомментировали крушение самолета в Подмосковье

Учебно-боевой самолет упал при выполнении взлета в Московской области. Информацию, чуть раньше появившуюся в СМИ, подтвердили в Минобороны РФ.

Уточняется, что летчик катапультировался. Сейчас угрозы его жизни нет.

В ведомстве подчеркнули, что самолет упал в безлюдной местности, разрушений на земле нет. Причиной аварии стала техническая неисправность — полет выполнялся без боекомплекта.

Ранее очевидцы рассказывали, что перед падением машина долго кружила над полями, а позже упала между поселками неподалеку от Звенигорода.