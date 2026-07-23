В четверг, 23 июля, в Минобороны России сообщили об уничтожении роботов и укрытий ВСУ на нескольких направлениях. «Рамблер» собрал главные заявления российских военных.

Операция под Добропольем

На добропольском направлении артиллерийский расчет гаубицы Д-30 нанес удар по скоплению украинских сил, заявили в Минобороны РФ. Объект нашли в лесу операторы беспилотников.

Получив точные координаты, расчет занял позицию и поразил цель 122-миллиметровыми снарядами. Корректировка огня проходила в реальном времени с помощью данных воздушной разведки. В Минобороны подчеркнули, что это обеспечило высокую точность попадания.

Удар по снабжению ВСУ под Райским

В районе поселка Райское (Краматорский район) операторы FPV-дронов вывели из строя объекты логистики ВСУ. Основными целями стали замаскированные склады продовольствия и боеприпасов, рассказали в Минобороны.

Кроме того, удары наносились по наземным робототехническим комплексам, которые ВСУ использовали для транспортировки грузов.

Сорванные засады в Сумской области

Подразделения группировки войск «Север» продолжают расширять приграничную зону безопасности, рассказали в Минобороны. Во время патрулирования Сумской области операторами БПЛА были замечены замаскированные дроны-«ждуны».

ВСУ разместили эти аппараты вдоль дорог для ударов по проходящей технике и пехоте. Разведчики обнаружили засады и ликвидировали беспилотники сбросами боеприпасов.

Обстановка под Красным Лиманом

На краснолиманском направлении подразделения ВС РФ провели разведку и выявили укрытие с личным составом ВСУ и 120-миллиметровым минометом, сообщили в Минобороны. После подтверждения координат по объекту нанесли удары FPV-дроны, цель была поражена.

«Мста-С» против опорных пунктов

Также на краснолиманском направлении расчеты самоходных гаубиц «Мста-С» поразили опорные пункты и узлы управления беспилотной авиацией ВСУ. В Минобороны РФ рассказали, что артиллеристы использовали 152-миллиметровые снаряды повышенной дальности для ударов по целям в лесу. ВСУ потеряли управление на участке, а российские штурмовые группы продолжили продвижение.

Операции в пригородах Константиновки

На краматорском направлении артиллерия и дроны ВС РФ нанесли поражение подразделениям ВСУ в районе села Клиновое и поселка Алексеево-Дружковка. Воздушная разведка обнаружила две группы украинских солдат в укрытиях, заявили в Минобороны. Укрытия были ликвидированы в результате ударов орудий Д-20.

Перехват транспортных платформ под Краматорском

В районе Алексеево-Дружковки, Кондратовки и Куртовки операторы «Южной» группировки войск выявили пять наземных робототехнических комплексов. Роботы использовались для снабжения ВСУ, рассказали в Минобороны.

По роботам, перевозившим грузы, были нанесены удары FPV-дронами нескольких мотострелковых подразделений. Все цели были поражены.