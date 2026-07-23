В Сумской области, в лесном массиве в районе населенного пункта Капитановка была вскрыта позиция танка Leopard 1A5 одного из соединений ВСУ. Как сообщает канал в ВК "Северный ветер", по многотонной боевой машине отработали бойцы 1-го гвардейского мотострелкового полка группировки войск "Север".

Несколько дронов-камикадзе, управляемых через оптоволокно, смогли уничтожить вражескую цель. Не спасла плотно установленная динамическая защита или, как ее еще называют, "реактивная броня". Подвешенные под БПЛА кумулятивные боеприпасы подожгли многотонную "кошку", и теперь она не подлежит восстановлению.

Командование формирований киевского режима вывело в тыл более совершенные и лучше защищенные Leopard 2A4/A6 и M1A1 Abrams, подставляя под удары старую технику - аналогичные германские машины первого поколения и разные версии харьковских Т-64.