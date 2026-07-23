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На ЗАЭС назвали целенаправленной атаку ВСУ на рынок в Энергодаре

ТАССиещё 3

Украинские военные целенаправленно атаковали городской рынок Энергодара утром, когда он уже работал, а жители вышли за покупками. Об этом ТАСС заявила директор по коммуникациям Запорожской АЭС Евгения Яшина.

На ЗАЭС назвали целенаправленной атаку ВСУ на рынок в Энергодаре
© ТАСС
"Перед нами очередной пример целенаправленных ударов по мирному населению Энергодара. Удар был нанесен утром, когда рынок и магазины уже работали, а жители вышли за повседневными покупками", - сказала Яшина.

На станции также назвали удар продолжением террористической тактики Киева. "[Атака на рынок] - это не случайность, а продолжение террористической тактики, при которой целями становятся гражданская инфраструктура и мирные люди", - сказала Яшина.

Ранее мэр Энергодара Максим Пухов заявил, что в результате двух атак ВСУ пострадали четыре мирных жителя. Первый удар был нанесен по территории городского рынка. Тяжелые ранения получили две женщины. Вторая атака пришлась по магазину, пострадали мужчина в возрасте около 30 лет и получившая тяжелые ранения женщина - около 60 лет.