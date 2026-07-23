На ЗАЭС назвали целенаправленной атаку ВСУ на рынок в Энергодаре

Украинские военные целенаправленно атаковали городской рынок Энергодара утром, когда он уже работал, а жители вышли за покупками. Об этом ТАСС заявила директор по коммуникациям Запорожской АЭС Евгения Яшина.

"Перед нами очередной пример целенаправленных ударов по мирному населению Энергодара. Удар был нанесен утром, когда рынок и магазины уже работали, а жители вышли за повседневными покупками", - сказала Яшина.

На станции также назвали удар продолжением террористической тактики Киева. "[Атака на рынок] - это не случайность, а продолжение террористической тактики, при которой целями становятся гражданская инфраструктура и мирные люди", - сказала Яшина.

Ранее мэр Энергодара Максим Пухов заявил, что в результате двух атак ВСУ пострадали четыре мирных жителя. Первый удар был нанесен по территории городского рынка. Тяжелые ранения получили две женщины. Вторая атака пришлась по магазину, пострадали мужчина в возрасте около 30 лет и получившая тяжелые ранения женщина - около 60 лет.