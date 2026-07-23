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Меркурис: Одесса перестанет быть портовым городом после ударов ВС России

RT на русском

Одесса перестанет быть портовым городом после российских авиаударов. Такое мнение выразил британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала.

Меркурис: Одесса перестанет быть портовым городом после ударов ВС России
© Соцсети
«Если учитывать интенсивность российских ударов, Одесса перестанет существовать как работающий порт. Возможно, это уже произошло», — цитирует его РИА Новости.

Ранее сообщалось, что международный морской контейнерный перевозчик Maersk объявил о приостановке работы с украинским портом Черноморск в Одесской области.

23 июля министр аграрной политики Украины Тарас Высоцкий заявил, что суда перестали заходить в порты республики.