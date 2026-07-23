Офицер Устье: военные ВСУ в Константиновке не имеют с связи с командованием

Военные ВСУ, оставшиеся в Константиновке, брошены своим командованием и не имеют с ним связи. Об этом рассказал заместитель командира подразделения войск беспилотных систем 4-й отдельной мотострелковой бригады Южной группировки войск с позывным Устье.

"У них нет связи со своим командованием. Их побросали, они даже не знают, где у них люди находятся, я так понимаю, потому что наши ребята заходят в подвалы, зачищают, проверяют, в плен берут. И ребята говорят, что их побросали. Просто бросили там и все", - сказал офицер.