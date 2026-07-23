Ослабление Франции может вынудить США атаковать Мали

Политолог, эксперт клуба «Валдай» Андрей Кортунов считает, что США рассматривают возможность военной операции в Мали из-за ослабления позиций Франции. Об этом сообщает News.ru.

Эксперт отметил, что зона Сахеля и Мали в частности считались традиционной зоной влияния Парижа, поэтому США долгое время ничего не предпринимали в отношении этих территорий. Однако теперь администрация Дональда Трампа пришла к выводу, что французское влияние в регионе падает.

По мнению Кортунова, окончательного решения о начале операции американские власти пока не приняли. Он подчеркнул, что сегодня Мали в большей степени ориентируется на Россию, чем на бывшую метрополию, поэтому любые шаги США создадут новую точку пересечения интересов.

По мнению политолога, Африка может стать потенциальной «сферой взаимодействия» между Москвой и Вашингтоном. Любые военные или политические маневры в этом регионе потребуют от США согласования не только с властями Мали, но и в определенной степени с российским руководством.

В феврале в Службе внешней разведки (СВР) России заявили, что администрация президента Франции Эммануэля Макрона ищет возможности для «политического реванша» в Африке и хочет организовать в африканских странах «неоколониальные перевороты». В СВР отмечали, что теперь «деструктивное внимание» Франции направлено на Мали и Мадагаскар. В августе появилась информация, что США рассматривают возможность операции против террористических группировок в Мали.