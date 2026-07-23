Погибший ребенок и разрушения: откуда ВСУ атаковали Воронеж

Атака Вооруженных сил Украины на Воронеж, в результате которой погиб трехлетний ребенок, могла вестись со стороны Азовского моря. Об этом рассказал aif.ru заслуженный военный летчик, генерал-майор Владимир Попов.

Сегодня ночью и утром над российскими регионами были перехвачено 223 украинских беспилотника. Атаке подверглась в том числе и Воронежская область. Губернатор региона Александр Гусев сообщил о том, что результате падения БПЛА в пригороде Воронежа возник пожар в частном доме, погиб трехлетний мальчик, его родители получили ранения разной степени тяжести. В городе повреждены дома, а также кровля и фасад складов одного из маркетплейсов.

Заслуженный военный летчик, генерал-майор Владимир Попов уверен, что беспилотники летели через Азовское море.

«Могли стартовать со стороны Херсонской области, прошли на предельно малых высотах, пересекая морскую территорию, потом вышли на побережье и ударили по городу. Это одно из наиболее вероятных направлений», — пояснил военный эксперт.

Он также отметил, что перед Вооруженными силами Украины стоит задача «зацепить российский город и отчитаться об этом».