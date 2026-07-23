Военный аналитик счёл Германию «главным противником» России

Его не следует «недооценивать». Сегодня «негативный потенциал» Берлина значительно выше, чем у других европейских стран, в частности Польши. Таким мнением в эфире радиостанции «Говорит Москва» поделился Андрей Фролов.

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«С учётом всех остальных мер, которые немцы в военной сфере сейчас предпринимают, в частности, новость была на неделе о том, что немцы с британцами ракету разрабатывают против России или хотят разработать в тридцатые годы, дальностью 2000 км. Зачем им эта ракета без ядерных зарядов — вопрос открытый. Я немцев бы не недооценивал. Это угроза, которая нарастает с каждым днём. России в конечном счёте с этим придётся что-то делать. Отнюдь не Польша главный противник. Польша слишком шумная, поэтому более заметная, но немцы, с точки зрения какой-то долгосрочной перспективы, рисков, получения ядерного оружия — они обладают более серьёзным негативным потенциалом, чем все остальные».

Ранее Фролов назвал выгодным для США ядерное соглашение с Саудовской Аравией. Оно позволит восстановить часть американской атомной промышленности за счёт инвестиций Эр-Рияда. Однако реализация проекта рассчитана «на перспективу» и возможна не ранее 30-х годов, отметил он.