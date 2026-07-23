В Славянске находятся две-три бригады вооруженных сил Украины (ВСУ), основу которых составляют наиболее ожесточенные подразделения. Об этом рассказал aif.ru военный эксперт Анатолий Матвийчук.

«В Славянск переброшены, в том числе, мотивированные части националистов — и «Кракен»*, и «Азов»* (оба подразделения признаны террористическими и запрещены в России) там присутствуют», — пояснил Матвийчук.

Он также отметил, что на Украине сейчас действует круговая порука. Поэтому военнослужащие хорошо осознают, что при сдаче в плен пострадают их жены, родители, братья и сестры, и из-за этого в Славянске стоит ожидать отчаянного сопротивления.

По словам Анатолия Матвийчука, он разговаривал с одним из украинских военнопленных, который рассказал, что очень боится, так как ему обещали, что «будет уничтожена его семья, что у нее не будет никакого будущего».

Напомним, что Краматорск и Славянск имеют ключевое значение для украинской пропаганды, так как в 2014 году именно здесь началась борьба Донбасса за независимость от нового киевского режима. При этом взятие их российскими войсками поставит точку в освобождении ДНР и всего Донбасса.

* Запрещенная в России террористическая организация.