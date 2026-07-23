Радиостанция УВБ-76, более известная как «Радиостанция Судного дня», передала два новых загадочных слова. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала «УВБ-76 логи».

Станция вышла в эфир в 11.40 мск. В передаче прозвучали слова «ларинголог» и «брахманский». Их значение, как и получатель, неизвестны.

Напомним, что УВБ-76 вещает с 70-х годов на частоте 4625 кГц. Обычно ее эфир состоит из монотонного жужжания и щелчков, за что среди радиолюбителей станция получила прозвище «жужжалка».

В прошлый раз станция была активна 20 июля — в эфир были переданы слова «аракогнев» и «оброк». 17 июля было передано слово «плугопони». До этого, 16 июля, были переданы слова «фиатоплот», «суходелие» и «варолязг».