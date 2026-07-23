Дрон ВСУ атаковал ЗАГС в регионе РФ, есть раненые

Дрон ВСУ сдетонировал в центре Белгорода в четверг, сообщает оперштаб региона в своем канале.

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В сообщении уточняется, что в результате атаки пострадали двое мужчин, у них зафиксированы осколочные ранения ног.

Пострадавшим оказали медпомощь на месте, от госпитализации они отказались. Также повреждения получили две машины.

По данным телеграм-канала SHOT, ВСУ атаковали ЗАГС в центре Белгорода в тот момент, когда там проходила свадьба, и ранения ног получил жених. На невесте, говорится в сообщении, загорелось свадебное платье.

На месте ЧП работают экстренные службы, информация уточняется.