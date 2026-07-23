Российские военные в последние недели методично перемалывают портовую инфраструктуру и корабли противника. В Одесской области уничтожены две пусковые установки и заряжающая машина ракетного комплекса «Нептун». Параллельно с этим в акватории порта мощные удары накрыли иностранный сухогруз и балкер с военным имуществом. Как сообщает aif.ru, военный летчик Владимир Попов объяснил активизацию ВС РФ на этом направлении.

По его словам, Одесса — стратегически важный район, в который ходят сухогрузы, контейнеровозы, танкеры под международными флагами. Огневая работа по ним начинается сразу после того, как разведчики передают информацию о наличии оружия.

«Бьем и по портовым сооружениям, и по хранилищам, где складируются эти поставки», — сказал Попов.

Генерал-майор добавил, что поставки идут преимущественно через Румынию в сторону Одессы — туда оружие попадает из Франции и Великобритании. Румынию выбрали вместо Польши, которая в последние месяцы стала критично относиться к политике Киева по героизации нацизма.

«Порты в Одессе, в части херсонского направления и до Николаева стали ведущими "поставщиками" техники для противника. Туда идут поставки из западных государств и этой самой "коалиции желающих". По ним нужно бить в обязательном порядке, и мы это делаем. Это необходимо, чтобы все эти комплектующие, бронетехника и снаряды не кочевали на заводы или склады, а уничтожались прямо на пирсе», — заключил Попов.

Как ранее сообщало Минобороны, оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники и ракетные войска РФ нанесли удары по цехам производства БПЛА и объектам топливно-энергетической инфраструктуры в 152 районах. На фоне этого датская судоходная компания Maersk уже объявила о приостановке работы с портом Одесской области из-за возникших рисков.