Латвийская военная медсестра заработала миллионы на войне с Россией

В Донецкой народной республике (ДНР) к 13 годам колонии заочно приговорили гражданку Латвии Сармите Цируле. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Генеральной прокуратуре России.

Как установил суд, осужденная добровольно отправилась на Украину и с сентября 2022 года выполняла роль военного медика в составе 49-го пехотного батальона «Карапатская сечь». Имея за плечами опыт медсестры общего профиля, наемница принимала активное участие в боевых действиях в Славянске и Красном Лимане.

За время участия в боевых действиях против России она заработала свыше 3,5 миллионов рублей. В настоящее время Цируле объявлена в международный розыск и заочно арестована.

В феврале 2023 года Цируле рассказала, что ВСУ несут большие потери в ходе наступления российской армии под Красным Лиманом.