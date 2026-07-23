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Рубио ответил на требование России прекратить накачивать Киев оружием

Газета.Ru

Политика США по продаже оружия Украине не изменилась.

Рубио ответил на требование России прекратить накачивать Киев оружием
© Газета.Ru

Об этом заявил американский госсекретарь Марко Рубио, отвечая на требование России прекратить накачивать Киев оружием, передает РИА Новости.

«Мы продаем оружие через PURL, это наша инициатива по линии НАТО, и именно в этом мы принимаем участие», — сказал Рубио во время беседы с журналистами в Маниле.

В рамках программы PURL (Prioritized Ukraine Requirements List, «Список приоритетных нужд Украины») европейские страны закупают оружие у США для дальнейших поставок на Украину.

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23 июля в Маниле состоялась встреча министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и Рубио. Она продлилась 35 минут. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова сообщила, что Лавров довел до Рубио информацию о ситуации на линии боевого соприкосновения и подчеркнул недопустимость дальнейшей накачки Украины оружием. Захарова уточнила, что инициатором встречи Лаврова и Рубио были США.