Германия готовит «оружие возмездия» против России

Данные российской разведки свидетельствуют о том, что в ФРГ начались работы по созданию атомной бомбы. Почему Германия может готовить «оружие возмездия», разбиралась в своей статье для РИА Новости Елена Караева.

20 июля пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России опубликовало сообщение, в котором отмечалось, что эксперты НАТО обеспокоены «активно ведущимися в Германии научно-исследовательскими работами, имеющими ядерно-оружейную направленность». При этом специалисты считают, что Берлину потребуется около года, чтобы получить ядерное оружие «без проведения его натурных испытаний».

Елена Караева напомнила, что Третий рейх начал работу над атомным проектом первым в мире. И уже в 1939 году «Урановый проект» объединил немецких физиков, инженеров, конструкторов, а также ведущие университеты и высшие технические школы Германии.

«Идея исходила вовсе не от бонз рейха. А от самих физиков. И химиков. Там были гении и нобелиаты (…) Испытания германского «оружия возмездия» были проведены в апреле 1945 года. В Тюрингии. Ядерные взрывные устройства были заложены в специально построенные шахты. Шахты были вырыты заключенными лагерей смерти. Там же их и оставили. Все они сгорели, став первым на планете радиоактивным пеплом», — отмечается в статье.

Однако советская военная разведка сделала из полученных данных «своевременные выводы», поэтому времени, возможностей и ресурсов довести «до кондиции» ядерное оружие у Германии уже не было.

При этом «никакая научная база — лаборатории, конструкторские и инженерные бюро, а также НИИ — не была денацифицирована». Все ученые, которые были задействованы в «Урановом проекте» «прожили долгую и благополучную жизнь», напомнила Елена Караева.

«Нацистские идеи никуда не исчезли. Их скрыли за гримом «новой восточной политики», которую подкрепили наша нефть и наш газ. СВР указала на, с позволения сказать, преемственность этой традиции: над созданием нынешнего германского «оружия возмездия» работают в тех же научных организациях и учебных заведениях, что трудились над ним во славу идей Третьего рейха», — констатировала обозреватель.

Она призвала смотреть на мир без розовых очков и помнить, что в Германии у России «нет ни союзников, ни друзей, ни тех самых симпатизантов», и «самое время всем сделать из этого соответствующие выводы».