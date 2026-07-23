СМИ: в Германии допускают провал сроков по развертыванию боевых БПЛА

ФРГ может провалить ранее намеченные сроки по развертыванию боевых беспилотников из-за споров в правительстве о предпочтительной процедуре закупки. Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на документы министерства обороны страны.

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Правительство Германии планирует вооружить ВВС боевыми БПЛА с ракетными двигателями. Планировалось, что первая партия поступит на вооружение к 2029 году. Изначально Берлин намеревался закупить 12 беспилотников MQ-28 Ghost Bat австралийского подразделения корпорации Boeing, параллельно организовав конкурс между европейскими производителями на разработку аналогичной вооруженной системы. Во внутреннем документе, подготовленном для госсекретаря по вопросам вооружений Йенса Плётнера, чиновники признают, что правительству не удастся уложиться в срок и потому рекомендуют перенести планируемое поступление БПЛА на вооружение на более позднюю дату.

По мнению чиновников, дроны MQ-28 Ghost Bat необходимо модифицировать, поскольку Берлин требует, чтобы беспилотники могли наносить удары по наземным целям. Такие работы потребуют времени, что не позволит ввести австралийские беспилотники в эксплуатацию к 2029 году. В то же время альтернативы европейских производителей, среди которых называются CA-1 от немецких компаний Helsing и Hensoldt и XQ-58 Valkyrie от Airbus и американской Kratos, пока находятся на недостаточно продвинутой фазе разработки.

Авторы доклада Плётнеру теперь предлагают изменить процедуру закупки. Вместо приобретения пробной партии MQ-28 Ghost Bat чиновники рекомендуют организовать общий конкурс среди всех потенциальных поставщиков. По задумке, это позволит снизить риск того, что правительство купит беспилотники, которым потребуется значительная модификация, и в то же время даст время европейским компаниям доработать свои перспективные дроны.

Как при этом предупреждают чиновники, поскольку конкурс может начаться не раньше 2027 года, то принятие БПЛА на вооружение к 2029 году будет невозможным. Авторы доклада предлагают восполнить пробел в вооружениях на это время за счет крылатых ракет. Окончательное решение о том, какие будут дальнейшие шаги правительства в процессе закупки БПЛА, должен принять Плётнер, пишет издание. Оно также отмечает, что, несмотря на проволочку, германские чиновники по-прежнему считают реалистичным создать боеспособные подразделения с БПЛА к 2035 году, как того требуют договоренности в рамках НАТО.