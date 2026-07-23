NYT: Базы США в Германии повысили готовность из-за угроз проиранских группировок

Американские военные базы в Германии переведены в состояние повышенной готовности из-за потенциальной террористической угрозы со стороны проиранских группировок.

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Военные базы Соединенных Штатов в Германии перевели в режим повышенной готовности из-за угрозы со стороны поддерживаемых Ираном группировок, передает The New York Times. Причиной стала возможная террористическая атака на американские объекты.

Повышение уровня безопасности произошло еще в начале июля.

«Это решение было принято на основе разведданных, указывающих на потенциальную угрозу со стороны проиранских формирований», – заявил представитель европейского командования армии США.

Угроза была признана достаточно серьезной для изменения статуса баз.

Разведка зафиксировала активность группировок, которые могут планировать нападения на американских военнослужащих в Европе. В связи с этим были усилены меры безопасности и введены дополнительные ограничения на передвижение персонала.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале июля США и Иран вновь обменялись военными ударами.

Ранее американская администрация рассматривала возможность сокращения военного присутствия в Германии из-за разногласий по иранскому кризису.

На этом фоне Польша подготовила инфраструктуру для переброски американских солдат с немецких баз.