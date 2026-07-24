США и Великобритания захотели создать новую коалицию

США и Великобритания обсудят создание международной коалиции по защите судоходства в Ормузском проливе. Об этом сообщает Axios со ссылкой на источники.

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«США и Великобритания запланировали провести на следующей неделе встречу высокого уровня в Лондоне, посвященную созданию возможной международной коалиции для защиты судоходства в Ормузском проливе», — приводит портал слова европейских дипломатов.

В предстоящих переговорах могут принять участие главы оборонных ведомств и высшее военное командование стран Запада и Ближнего Востока. Авторы материала добавили, что в качестве представителей США ожидается присутствие шефа Пентагона Пита Хегсета и председателя Объединенного комитета начальников штабов Дэна Кейна.

По словам европейского дипломата, США пытаются найти стратегию выхода из военного конфликта с Ираном, рассчитывая на помощь партнеров в этом вопросе.

Ранее газета The Financial Times со ссылкой на экспертов сообщила, что США могут потребоваться недели интенсивных ударов по Ирану, чтобы ослабить угрозу со стороны ракет и беспилотников и убедить судовладельцев в безопасности прохода через Ормузский пролив.