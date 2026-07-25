Армия России поразила ночью три украинских порта

Российская армия нанесла в ночь на субботу удары по трем украинским портам. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

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В заявлении МО говорится, что ВС России продолжили нанесение групповых ударов высокоточным оружием воздушного базирования и ударными беспилотниками.

В Николаеве (госпредприятие "Николаевский морской торговый порт") удар был нанесен по сухогрузу, которы разгружал грузы для обеспечения ВСУ.

В порту Одессы поражены объекты портовой инфраструктуры, предназначенной для разгрузки и хранения грузов военного назначения.

Минобороны раскрыло детали удара по объекту под Киевом, где демонстрировали БПЛА

В Измаиле Одесской области целью удара стали портовые объекты, где разгружались и хранились горюче-смазочные материалы, а также склад с военным имуществом украинской армии.

Напомним, накануне российская армия нанесла за сутки две серии ударов по портам в Николаеве, Одессе и Одесской области.

На фоне участившихся групповых ударов ВС РФ был приостановлен заход грузовых судов в порты Украины.