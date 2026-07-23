Перешедший на сторону РФ экс-солдат будет помогать военным ВСУ сдаваться

Бывший солдат ВСУ Владимир Липко, перешедший на сторону России, рассказал ТАСС, что получил статус беженца и собирается медийно помогать украинским военным переходить на сторону РФ.

"Я сейчас нахожусь на территории Российской Федерации в статусе беженца. Дальше я планирую взаимодействие с действующими ребятами из ВСУ с донесением, что все возможно, чтобы покинуть эти ряды, перейти на эту сторону", - сказал Липко.

Он пояснил, что собирается доносить свои взгляды с помощью СМИ и мессенджеров. По его словам, среди украинских военных достаточно большое число тех, кто хотел бы перейти на российскую сторону.

Липко добавил, что не собирается возвращаться в родную Одессу и планирует вместе с семьей жить в России.

Ранее сообщалось, что Липко дезертировал из ВСУ и перешел на сторону России после просмотра эфира в TikTok финской активистки Салли Райски в рамках проекта "Украина пропадает без вести". В силовых структурах рассказали ТАСС, что Липко оказался в РФ в результате спецоперации российской военной контрразведки.