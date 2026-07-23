Массированная атака ВСУ 23 июля: пострадавшие и серьезные последствия

Сегодня ночью и утром над российскими регионами были перехвачены 223 украинских беспилотника. К каким последствиям это привело, в материале «Рамблера».

По информации российского военного ведомства, силы ПВО отражали атаку дронами самолетного типа с 20.00 мск 22 июля до 8.00 мск 23 июля.

Были перехвачены и уничтожены беспилотники над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Оренбургской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Тверской, Тульской, Ульяновской областями.

Атакованы также Московский регион, Крым и Татарстан. Беспилотники сбиты и над акваторией Азовского моря, говорится в сообщении в Telegram-канале Минобороны РФ.

Воронежская область

В Воронежской области при атаке Вооруженных сил Украины пострадали люди. Об этом заявил в своем Telegram-канале губернатор Александр Гусев.

«Силы ПВО всю ночь отражали вражескую атаку на гражданские объекты. К сожалению, у нас есть пострадавшие и серьезные последствия», - пояснил он.

Подробностями глава региона пообещал поделиться после завершения работы оперативных служб и призвал жителей не показывать в интернете фото- и видеоматериалами с последствиями работы ПВО, «особенно с привязкой к местности».

Дважды за ночь в Воронежской области объявляли ракетную опасность. В первый раз это произошло в 0:43. Отбой дали в 2:28. Во второй раз сирены ракетной тревоги включили в 4:02. Отмена опасности была объявлена в 4:52, уточнил «Коммерсант».

Белгородская область

Атака беспилотника в Шебекинском округе Белгородской области привела к гибели одного мирного жителя и ранению другого. Об этом говорится в сообщении оперштаба региона в Telegram-канале.

По данным штаба, дрон ударил по ГАЗели в селе Первое.

«В результате полученных травм мужчина скончался на месте. Выражаем соболезнования семье погибшего. Водителя в тяжелом состоянии со множественными осколочными ранениями грудной клетки, живота и бедра бригада скорой доставила в Шебекинскую ЦРБ», - говорится в сообщении.

Врио губернатора Александр Шуваев отметил, что за сутки Белгородская область была атакована ВСУ 157 раз, в том числе с применением реактивных систем залпового огня, авиации и артиллерии.

«При очередной целенаправленной и бесчеловечной атаке со стороны киевских террористов в Шебекинском округе погиб мирный житель (…) Также в Белгороде, Белгородском, Краснояружском и Шебекинском округах ранены девять человек. Четверо из них находятся на стационарном лечении», - сообщил он.

Крым

Один человек погиб, четверо пострадали из-за удара Вооруженных сил Украины по Крыму. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов в своем канале на платформе «Макс».

Аксенов уточнил, что среди пострадавших двое детей.

«Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибшего. Желаю пострадавшим скорейшего выздоровления. Правительство республики окажет семьям всю необходимую помощь и поддержку», - заверил он.

Ульяновская область

В Ульяновской области после атаке украинских беспилотников начался пожар на объекте ТЭК. Об этом рассказал в своем Telegram-канале губернатор региона Алексей Русских.

«Вражескими БПЛА атакован объект ТЭК в Новоспасском районе. На месте работают спецслужбы. Прошу сохранять спокойствие, буду держать вас в курсе тушения пожара и ситуации на объекте», - сообщил он.

Глава региона также напомнил, что «в целях безопасности категорически запрещено распространять видеозаписи и фотографии БПЛА».

Тульская область

В Туле обломки дрона упали на балкон многоквартирного дома. Об этом сообщил в Telegram-канале глава области Дмитрий Миляев.

По его словам, ночью над регионом было уничтожено пять украинских беспилотников.

«В результате отражения атаки на балконе многоквартирного дома в Туле обнаружены элементы БПЛА. Пострадавших нет», - уточнил губернатор, предупредив, что опасность атаки дронов в регионе сохраняется.

Напомним, что в ночь на 22 июля украинские беспилотники атаковали склады маркетплейса Wildberries в Краснодаре и в Невинномысске Ставропольского края. В Невинномысске пострадали пять человек, в Краснодаре – трое.