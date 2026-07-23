В Туле обезвредили найденный на балконе дома элемент БПЛА

Специалисты в Туле обезвредили и изъяли элемент беспилотника, обнаруженный на балконе жилого дома. Пострадавших нет, эвакуированные жители вернулись в свои дома, сообщил губернатор Дмитрий Миляев.

"Элемент беспилотника, обнаруженный на балконе многоквартирного дома в Туле в результате отражения воздушной атаки, обезврежен специалистами и изъят для дальнейшего уничтожения. Пострадавших нет. Ранее эвакуированные жильцы дома вернулись в свои квартиры", - написал он в "Максе".