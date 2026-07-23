Силы ПВО за 12 часов уничтожили 172 украинских беспилотника над Россией

В Минобороны России заявили, что силы ПВО за 12 часов уничтожили 172 украинских беспилотника над территорией страны.

По данным ведомства, с 08:00 до 20:00 мск дроны были сбиты над Белгородской, Брянской, Владимирской, Курской, Липецкой, Орловской, Рязанской и Тульской областями, Московским регионом, Крымом и Башкортостаном, Краснодарским краем, а также над Азовским и Чёрным морями.

Ранее в Белгородской области при атаках БПЛА ВСУ пострадали пять человек.

Кроме того, три человека пострадали из-за атак ВСУ в Курской области.