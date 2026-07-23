Силы ПВО сбили четыре летевших на Москву беспилотника

Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили четыре беспилотника, летевших на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

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«Силами ПВО Минобороны уничтожены четыре БПЛА, летевших на Москву», — заявил мэр.

Он уточнил, что на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. Иных подробностей градоначальник не привел.

Ранее в Ульяновской области беспилотники атаковали объект топливно-энергетического комплекса. Как сообщил глава региона Алексей Русских, на объекте произошел пожар, на месте работают специальные службы.