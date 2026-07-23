Украинские войска наращивают численность боевых групп 143-й отдельной механизированной бригады в Черниговской области.

Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на силовиков.

«Противник продолжает наращивать численность боевых групп 143-й омбр ВСУ в Черниговской области», — сообщил источник в силовых структурах.

Ранее стало известно, что сердечно-сосудистые заболевания приводят к росту небоевых потерь среди мобилизованных военнослужащих ВСУ в Черниговской области.