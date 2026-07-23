США завершили новую серию ударов по Ирану

Военнослужащие армии США завершили нанесение очередной серии ударов по территории Ирана.

Об этом заявили в Центральном командовании ВС США (CENTCOM).

«Силы Центрального командования завершили очередной раунд ударов по Ирану, (удары наносились — RT.) 12-ю ночь подряд», — отмечается в X.

Ранее президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что Иран в ближайшее время будет готов заключить соглашение с Вашингтоном.

Издание The Wall Street Journal сообщил, что США перебрасывают на Ближний Восток войска, медиков и вооружение, чтобы предоставить президенту Дональду Трампу более мощные военные возможности в регионе.