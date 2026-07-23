ПВО перехватила БПЛА над Иракским Курдистаном

Иракское агентство Shafaq News со ссылкой на местный источник сообщило, что системы противовоздушной обороны в столице Иракского Курдистана Эрбиле перехватили несколько беспилотных летательных аппаратов.

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В разных районах города раздались четыре громких взрыва, которые стали результатом работы ПВО. Ранее в результате атаки на штаб-квартиру иранского оппозиционного движения - Партии свободы Курдистана - пострадали шесть её членов.

Напомним, что 28 февраля США и Израиль инициировали масштабную военную операцию против Ирана. Ударам подверглись крупнейшие города страны, включая столицу Тегеран. В Белом доме объяснили начало боевых действий необходимостью нейтрализовать ракетную и ядерную угрозы, исходящие от Тегерана.

18 июня Тегеран и Вашингтон подписали меморандум о прекращении конфликта, однако с 8 июля американские военные нанесли серию ударов по Ирану, на что Тегеран ответил ударами по базам США в регионе, обвинив Вашингтон в срыве соглашения.

Ранее сообщалось, что три танкера попытались пересечь заминированный участок в Ормузском проливе.